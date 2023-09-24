Главарь боевиков Денис Пушилин ввел на временно оккупированной части Донецкой области комендантский час. Об этом сообщают вражеские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о новом "указе"

Пушилин подписал "указ" о введении комендантского часа в будние дни. Он будет действовать с 23:00 до 04:00 уже с 24 сентября. На этот период оккупационная администрация "запретила" движение общественного и частного транспорта для всех, у кого нет специального пропуска.

Этот "документ" также устанавливает военную цензуру на почтовые отправления, телефонные разговоры и общение в интернете. Механизмы этой цензуры должны быть разработаны представителями ФСБ и оккупационной администрации псевдореспублики.

Кроме того, кремлевский прихвостень "запретил" проводить на временно оккупированной части Донбасса митинги, демонстрации, пикетирования, забастовки и другие собрания.

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