Главарь боевиков Денис Пушилин ввел на временно оккупированной части Донецкой области комендантский час. Об этом сообщают вражеские СМИ, передает 24 Канал.
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Что известно о новом "указе"
Пушилин подписал "указ" о введении комендантского часа в будние дни. Он будет действовать с 23:00 до 04:00 уже с 24 сентября. На этот период оккупационная администрация "запретила" движение общественного и частного транспорта для всех, у кого нет специального пропуска.
Этот "документ" также устанавливает военную цензуру на почтовые отправления, телефонные разговоры и общение в интернете. Механизмы этой цензуры должны быть разработаны представителями ФСБ и оккупационной администрации псевдореспублики.
Кроме того, кремлевский прихвостень "запретил" проводить на временно оккупированной части Донбасса митинги, демонстрации, пикетирования, забастовки и другие собрания.
Что происходит в Донецке
- Во временно оккупированном городе недавно произошел "хлопок". В результате атаки было поражено здание "администрации" Пушилина.
- Очевидцы в этот день видели огромный столб дыма в центре Донецка. Соцсетями распространялись кадры с места прилета на улице Пушкина.
- Напомним, в центре Донецка погиб предатель Геннадий Дубовой. Прокремлевского "военкора" и "биографа" погибшего предводителя боевиков Моторолы насмерть сбили российские военные, управлявшие транспортом под хмельком.