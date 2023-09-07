Об этом 24 Каналу сообщили источники в спецслужбах. Несмотря на это, российские захватчики все же опасаются, что что-то в этот день может случиться, поэтому уже глушат мобильную связь и интернет для граждан на оккупированных территориях.
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оккупанты планируют праздновать День освобождения Донбасса
Представители спецслужб подчеркнули, что захватчики из террористической группировки "ДНР" 8 сентября готовятся отметить День освобождения Донбасса на временно оккупированной Донецкой области с традиционной помпезностью. Несмотря на тот факт, что регион снова наполовину оккупирован нацистами современности. В частности, они планируют устроить "спектакль" вблизи с выдающимя для украинской истории места, а именно – Саур-Могилы.
Спецслужбисты подчеркнули, что в этот раз оккупанты могут свезти сюда пророссийскую массовку из разных городов и сел области, а также, вероятно, и самой страны-агрессорки. Не исключают в спецслужбах и возможных провокаций по этой "процессии".
Стоит отметить, что очевидно, что россияне переживают из-за безопасности проведения этого "события", поэтому уже заранее к нему готовятся. В частности, 7 сентября по всей оккупированной территории Донецкой области был выключен единственный оператор мобильной связи "Феникс". Поэтому жители региона находятся без мобильной связи и интернета.
Напоследок спецслужбы подчеркнули, что наиболее вероятен вариант, что мобильную связь оккупанты отключили, для в очередного массированного обстрела населенных пунктов на оккупированных территориях – чтобы никто из свидетелей не мог слить в интернет доказательства причастности России к военному преступлению.
Россияне начали активно обстреливать Донецкую область
- Российские захватчики 6 сентября нанесли ракетный удар по городу Константиновка. Враг атаковал Центральный рынок, когда там находились многие люди.
- За несколько дней до этого россияне также обстреляли город Краматорск. Там ракета попала посреди дороги, а также попала в дом.
- Кроме этого, стало известно, что русская армия уничтожила старейшее сооружение в Донецкой области. Речь идет о Свято-Георгиевском храме в селе Александро-Шультино.