Собственно, в субботу, 5 августа, российские телеграм-каналы начали писать о "хлопке" в этом городе на Востоке нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал.
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Донецкий "хлопок"
В сети активно распространяются кадры, на которых виден именно ночной город, а также взрывы и после огонь. В который раз подчеркнем, что подобный "хлопок" прекратит цвести, в частности, в этом населенном пункте тогда, когда Россия выведет свои войска из Украины и закончит войну против нашего государства.
Громкие взрывы в оккупированном Донецке: смотрите нарезку из телеграм-каналов 24 Канала
Спустя время после взрывов стало известно, что горит здание Донецкого Национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, который захватили оккупанты в 2014 году.
В Донецке горит университет: смотрите видео с телеграм-каналов
В России тоже слышали взрывы
- Вечером 5 августа в Калужской, Тульской и Московской областях враждебного государства раздались взрывы.
- Как писали местные жители, "хлопок" был громким, в частности, в городе Ступино, недалеко от Москвы.
- В то же время кремлевские СМИ начали врать о якобы успешной работе российских систем противовоздушной обороны.