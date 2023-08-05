Собственно, в субботу, 5 августа, российские телеграм-каналы начали писать о "хлопке" в этом городе на Востоке нашего государства. Об этом сообщает 24 Канал.

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Донецкий "хлопок"

В сети активно распространяются кадры, на которых виден именно ночной город, а также взрывы и после огонь. В который раз подчеркнем, что подобный "хлопок" прекратит цвести, в частности, в этом населенном пункте тогда, когда Россия выведет свои войска из Украины и закончит войну против нашего государства.

Громкие взрывы в оккупированном Донецке: смотрите нарезку из телеграм-каналов 24 Канала

Спустя время после взрывов стало известно, что горит здание Донецкого Национального университета экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского, который захватили оккупанты в 2014 году.

В Донецке горит университет: смотрите видео с телеграм-каналов

В России тоже слышали взрывы

  • Вечером 5 августа в Калужской, Тульской и Московской областях враждебного государства раздались взрывы.
  • Как писали местные жители, "хлопок" был громким, в частности, в городе Ступино, недалеко от Москвы.
  • В то же время кремлевские СМИ начали врать о якобы успешной работе российских систем противовоздушной обороны.