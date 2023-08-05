Власне, у суботу, 5 серпня, російські телеграм-канали почали писати про "бавовну" в цьому місті на Сході нашої держави. Про це інформує 24 Канал.
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Донецька "бавовна"
Мережею активно поширюються кадри, на яких видно саме нічне місто, а також вибухи та опісля вогонь. Вкотре наголосимо, що подібна "бавовна" припинить цвісти, зокрема, в цьому населеному пункті тоді, коли Росія виведе свої війська з України та закінчить війну проти нашої держави.
Гучні вибухи в окупованому Донецьку: дивіться нарізку з телеграм-каналів 24 Каналу
Через певний час після вибухів стало відомо, що горить будівля Донецького Національного університету економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, який захопили окупанти у 2014 році.
У Донецьку палає університет: дивіться відео з телеграм-каналів
У Росії також чули вибухи
- Ввечері 5 серпня у Калузькій, Тульській та Московській областях ворожої держави пролунали вибухи.
- Як писали місцеві жителі, "бавовна" була гучною, зокрема, у місті Ступіно, що неподалік від Москви.
- Водночас кремлівські ЗМІ почали брехати про нібито успішну роботу російських систем протиповітряної оборони.