Про це 24 Каналу повідомили джерела у спецслужбах. Попри це, російські загарбники все ж бояться, що щось цього дня може трапитися, тому вже глушать мобільний зв'язок й інтернет для громадян на окупованих територіях.
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Окупанти планують святкувати День визволення Донбасу
Представники спецслужб наголосили, що загарбники із терористичного угруповання "ДНР" 8 вересня готуються відзначити День визволення Донбасу на тимчасово окупованій Донецькій області із традиційною помпезністю попри той факт, що наразі регіон окупували нацисти сучасності, а місцеве населення потерпає під п'ятою загарбників. Зокрема, вони планують влаштувати "виставу" поблизу визначного для української історії місця, а саме – Савур-могили.
Спецслужбовці підкреслили, що цього разу окупанти можуть звезти сюди проросійську масовку з різних міст і сіл області, а також, імовірно, і самої країни-агресорки. Не виключають у спецслужбах і можливих провокацій на цій "процесії".
Варто зазначити, що вочевидь, росіяни переживають через безпеку проведення цієї "події", тому вже заздалегідь до неї готуються. Зокрема, 7 вересня по всій окупованій території Донецької області вимкнули єдиний оператор мобільного зв'язку "Фенікс". Тому наразі жителі регіону перебувають без мобільного зв'язку та інтернету.
Наостанок спецслужбовці наголосили, що найбільш вірогідним є варіант, що мобільний зв'язок окупанти відключили, для чергових обстрілів населених пунктів на окупованих територях – аби ніхто зі свідків не міг поділитися доказами причетності росіян до воєнних злочинів.
Росіяни почали активно обстрілювати Донецьку область
- Російські загарбники 6 вересня завдали ракетного удару по місту Костянтинівка. Так, ворог атакував Центральний ринок, коли там перебували багато людей.
- За кілька днів до цього росіяни також обстріляли місто Краматорськ. Там ракета влучила посеред дороги, а також втрапила у будинок.
- Крім цього, стало відомо, що російська армія знищила найстарішу споруду в Донецькій області. Мовиться про Свято-Георгіївський храм у селі Олександро-Шультине.