Про це 24 Каналу розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, зауваживши, що після проведення псевдовиборів на окупованій території Запорізької області, росіяни посилюють терор проти цивільних.

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Дефіцит людей

Наразі "туристи" забезпечують роботу правоохоронних та судових фейкових структур. Наприклад, днями російські загарбники збираються повноцінно відкрити роботу судів на окупованому Запоріжжі. Проте в окупантів дефіцит суддів, тому їх намагаються завезти з Росії.

У Мелітополі зараз більше ворожого населення, ніж місцевого,

– зазначив Федоров.

Росіяни привозять на окуповані території навіть будівельників-таджиків для того, щоб вони працювали починаючи від риття окопів й продовжуючи робити ремонти.

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Все під контролем ФСБ

Російські загарбники живуть у паралельній реальності. Після проведення фейкових виборів, росіяни намагаються посилити терор на українців, які не погоджуються співпрацювати з ворогом. Окупанти після фіктивних виборів почали проводити перевірки на багатьох підприємствах й тих, хто відмовився отримувати російські паспорти, забирають у полон, на допити й силою змушують брати паспорт країни-агресора.

В Енергодарі на блокпостах масово зупиняють людей та починають перевіряти телефони. У разі, якщо месенджери підв'язані під український номер, то змушують відразу виходити з цих облікових записів й заходити з російського,

– сказав міський голова Мелітополя.

Росіяни вже зібрали нелегальні міські ради. Тепер ми чітко знаємо імена та обличчя колаборантів. Щодо них буде відкрито кримінальні справи.

"Росія не дає зрадникам великих повноважень. Все продовжує контролювати російське ФСБ. Хто є ширмою ФСБ у тому чи іншому населеному пункті? У якісь місяці це були представники колаборантів та зрадників. Проте контроль за організацію "життя цивільного" відповідає 5 управління ФСБ", – додав Федоров.

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