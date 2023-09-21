Результатом вибухів є ліквідація одного з штабів ворога, який був розташований на одному з промислових підприємств на півдні Мелітополя. Міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів 24 Каналу, що було повністю знищене одне з угруповань ворога та більше не зможе воювати на Запорізькому напрямку.

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Знищення ворожих військ

Іван Федоров зазначив, що згодом у селищі Тракторне Василівського району детонація тривала приблизно 5 годин, був зруйнований склад боєприпасів. Селище розташоване у 20 – 25 кілометрах від лінії фронту. Вдалося знищити один зі складів, з якого росіянам підвозили боєкомплекти, боєприпаси на Запорізький напрямок.

У селищі Пришиб була зруйнована російська військова база. Звідти надоперативно почала від'їжджати військова техніка. Також відомо, що на Херсонщині було знищено штаб 7-ї дивізії ВДВ, де проводили збори. Там є величезна кількість "двохсотих" та "трьохсотих".

Триває планомірне знищення ворожих військ, угруповань та командування там, де вони перебували. Також ми бачимо тенденцію, що сьогодні надгаряче було у Криму. Мелітополь – це ворота у Крим, з одного боку. З іншого боку, ми розуміємо, що сьогодні основна ворожа логістика побудована саме з тимчасово окупованого Криму на територію тимчасово окупованої частини Запорізької області та Запорізьку лінію фронту,

– підкреслив мер.

Концентрація військової техніки ворога

Міський голова Мелітополя розповів, що на території тимчасово окупованої частини Запорізької області та Мелітополя зокрема загарбники концентрують основну міць та продовжують доставляти нові партії техніки, зброї тощо.

Складно відповісти, де саме є концентрація військової техніки, тому що весь Мелітополь та тимчасово окупована Запорізька область – це суцільна ворожа військова база. Саме там вони концентрують свою основну міць. Звичайно, вони продовжують доставляти нові партії. Щодня вони вивозять із Запорізької лінії фронту нові партії вже зруйнованої військової техніки й так далі,

– зауважив Федоров.

Здебільшого окупанти концентрують зброю та техніку на узбережжі Молочного лиману, Азовського моря, де ворог влаштував свої військові бази та полігони. Також на аеродромі Мелітополя попри те, що там постійно ведеться ліквідація.

Ворог робить це, бо хоче всіляко утримувати так званий сухопутний коридор, через який йде постачання боєприпасів, військової техніки. Однак на нього у ЗСУ інші плани.

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