Результатом взрывов является ликвидация одного из штабов врага, расположенного на одном из промышленных предприятий на Юге Мелитополя. Городской глава Мелитополя Иван Федоров рассказал 24 Каналу, что полностью уничтожена одна из группировок врага и больше не сможет воевать на Запорожском направлении.

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Уничтожение вражеских войск

Иван Федоров отметил, что впоследствии в поселке Тракторное Васильевского района детонация длилась примерно 5 часов, был разрушен склад боеприпасов. Поселок расположен в 20 – 25 километрах от линии фронта. Удалось уничтожить один из складов, из которого россиянам подвозили боекомплекты, боеприпасы на Запорожское направление.

В поселке Пришиб была разрушена российская военная база. Оттуда сверхоперативно стала уезжать военная техника. Также известно, что в Херсонской области был уничтожен штаб 7-й дивизии ВДВ, где проводили собрание. Там есть огромное количество "двухсотых" и "трехсотых".

Продолжается планомерное уничтожение вражеских войск, группировок и командования там, где они находились. Также мы видим тенденцию, что сегодня сверхгорячо было в Крыму. Мелитополь – это ворота в Крым, с одной стороны. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня основная вражеская логистика построена именно из временно оккупированного Крыма на территорию временно оккупированной части Запорожской области и Запорожской линии фронта,

– подчеркнул мэр.

Концентрация военной техники врага

Мэр Мелитополя рассказал, что на территории временно оккупированной части Запорожской области и Мелитополя в частности захватчики концентрируют основную мощь и продолжают доставлять новые партии техники, оружия и так далее.

Сложно ответить, где именно концентрация военной техники, потому что весь Мелитополь и временно оккупированная Запорожская область – это сплошная вражеская военная база. Там они концентрируют свою основную мощь. Конечно, они продолжают доставлять новые партии. Каждый день они вывозят с Запорожской линии фронта новые партии уже разрушенной военной техники и так далее,

– заметил Федоров.

В основном оккупанты концентрируют оружие и технику на побережье Молочного лимана, Азовского моря, где враг устроил свои военные базы и полигоны. Также на аэродроме Мелитополя, несмотря на то, что там постоянно ведется ликвидация.

Враг делает это, потому что хочет всячески удерживать так называемый сухопутный коридор, через который идет поставка боеприпасов, военной техники. Однако на него у ВСУ другие планы.

"Хлопок" в Мелитополе 19 сентября: коротко