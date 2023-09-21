Аби довести свою лояльність окупантам мелітопольський зрадник зняв Державний Прапор на площі Перемоги. Щоправда, тепер він сяде на 8 років.

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Покарання чекає кожного, хто зрадив Україну

Міський голова повідомив, що Тегімбаєву вже оголосили вирок. Цей зрадник завідував комунальною сферою Мелітополя. Він перейшов на бік окупантів.

️Щоб довести свою лояльність кремлівським господарям – зняв прапор України на площі Перемоги, а також знімав нашу державну символіку з адміністративних будівель, обслуговував окупантів, створюючи їм комфортні умови життя, розвішував російські ганчірки на вулицях,

– зазначив Іван Федоров.

Тегімбаєва визнали колаборантом. Йому присудили 8 років за ґратами з конфіскацією всього майна.

"️Покарання чекає кожного, хто зрадив Україну, адже цей злочин не має терміну давності", – підкреслив міський голова.

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До слова, СБУ оголосила підозру Тегімбаєву в липні 2022-року. Тоді Федоров розповів, що у співпраці з окупантами Тегімбаєв прославився тим, що запровадив на комунальних підприємствах рублі та разом з загарбниками розкрадав кошти, сплачені мелітопольцями за послуги ЖКГ.