Чтобы доказать свою лояльность оккупантам мелитопольский предатель снял Государственный Флаг на площади Победы. Правда, сейчас он сядет на 8 лет.

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Наказание ждет каждого, кто предал Украину

Мэр сообщил, что Тегимбаеву уже объявили приговор. Этот предатель заведовал коммунальной сферой Мелитополя. Он перешел на сторону оккупантов.

Чтобы доказать свою лояльность кремлевским хозяевам – снял флаг Украины на площади Победы, а также снимал нашу государственную символику с административных зданий, обслуживал оккупантов, создавая им комфортные условия жизни, развешивал российские тряпки на улицах,

– отметил Иван Федоров.

Тегимбаева признали коллаборантом. Ему присудили 8 лет за решеткой с конфискацией всего имущества.

"️Наказание ждет каждого, кто предал Украину, ведь это преступление не имеет срока давности", – подчеркнул городской голова.

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К слову, СБУ объявила подозрение Тегимбаеву в июле 2022 года. Тогда Федоров рассказал, что в сотрудничестве с оккупантами Тегимбаев прославился тем, что ввел на коммунальных предприятиях рубли и вместе с захватчиками разворовывал средства, уплаченные мелитопольцами за услуги ЖКХ.