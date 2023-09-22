Об этом 24 Каналу рассказал мэр Мелитополя Иван Федоров, заметив, что после проведения псевдовыборов на оккупированной территории Запорожской области, россияне усиливают террор против гражданских.

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Дефицит людей

В настоящее время "туристы" обеспечивают работу правоохранительных и судебных фейковых структур. К примеру, на днях российские захватчики собираются полноценно открыть работу судов на оккупированном Запорожье. Однако у оккупантов дефицит судей, поэтому их пытаются завезти из России.

В Мелитополе сейчас больше вражеского населения, чем местного,

– отметил Федоров.

Россияне привозят на оккупированные территории даже строителей-таджиков для того, чтобы они работали, начиная от рытья окопов и продолжая делать ремонты.

Кто контролирует коллаборантов на оккупированных территориях: смотрите видео

Все под контролем ФСБ

Российские захватчики живут в параллельной реальности. После проведения фейковых выборов россияне пытаются усилить террор на украинцев, которые не соглашаются сотрудничать с врагом. Оккупанты после фиктивных выборов начали проводить проверки на многих предприятиях и отказавшихся получать российские паспорта забирают в плен, на допросы и силой заставляют брать паспорт страны-агрессора.

В Энергодаре на блокпостах массово останавливают людей и начинают проверять телефоны. В случае, если мессенджеры подвязаны под украинский номер, то заставляют сразу выходить из этих аккаунтов и заходить с российского,

– сказал городской голова Мелитополя.

Россияне уже собрали нелегальные городские советы. Теперь мы четко знаем имена и лица коллаборантов. В их отношении будут возбуждены уголовные дела.

"Россия не дает предателям больших полномочий. Все продолжает контролировать российское ФСБ. Кто является ширмой ФСБ в том или ином населенном пункте? В какие-то месяцы это были представители коллаборантов и предателей. Однако контроль за организацию "жизни гражданской" отвечает 5 управлению ФСБ", – добавил Федоров.

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