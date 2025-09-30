В нескольких областях Украины была тревога: какая угроза существовала
- В Киеве и нескольких областях Украины 30 сентября объявляли воздушную тревогу.
- Была опасность баллистических ракет с севера – предположительно, из Брянска.
В Киеве снова раздавалась тревога вечером 30 сентября. Также красным стал ряд областей. В 18:24 дали отбой.
Детали собрал 24 Канал.
Почему была тревога в Украине вечером 30 сентября?
Киевская городская власть сообщала об угрозе баллистики. Телеграм-канал КГГА написал о тревоге в столице в 17:57.
Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет,
– информировала Киевская городская военная администрация.
Там посоветовали позаботиться о безопасности, немедленно отправляться в укрытия и оставаться в них до завершения тревоги.
По Киеву повторилась ситуация предыдущего дня, 29 сентября, когда в конце рабочего дня центр столицы атаковали "Шахеды".
В 18:03 в Воздушных силах сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения с севера в тех областях, где объявлена воздушная тревога.
Мониторинговые каналы писали, что это баллистика из Брянска. Но о пусках речь не шла.
Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог
Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
Россия ударила по Харькову и Днепру 30 сентября
- Враг атаковал Харьков "Шахедами". По городу нанесли 6 ударов, все по Холодногорскому району. Власти уточняют, есть ли раненые и разрушения.
- В Днепре, к сожалению, известно об одном погибшем и многих пострадавших. Россияне били по городу днем дроном.
- "В городе огнем охватило офисное помещение и авто. Повреждены многоквартирный дом, общежитие, заведение культуры. Уничтожены 2 машины, еще 17 повреждены", – написал глава ОВА Сергей Лысак.