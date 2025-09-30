В Киеве снова раздавалась тревога вечером 30 сентября. Также красным стал ряд областей. В 18:24 дали отбой.

Детали собрал 24 Канал.

Почему была тревога в Украине вечером 30 сентября?

Киевская городская власть сообщала об угрозе баллистики. Телеграм-канал КГГА написал о тревоге в столице в 17:57.

Объявлена воздушная тревога в Киеве из-за угрозы применения баллистических ракет,

– информировала Киевская городская военная администрация.

Там посоветовали позаботиться о безопасности, немедленно отправляться в укрытия и оставаться в них до завершения тревоги.

По Киеву повторилась ситуация предыдущего дня, 29 сентября, когда в конце рабочего дня центр столицы атаковали "Шахеды".

В 18:03 в Воздушных силах сообщили, что есть угроза применения баллистического вооружения с севера в тех областях, где объявлена воздушная тревога.

Мониторинговые каналы писали, что это баллистика из Брянска. Но о пусках речь не шла.

Россия ударила по Харькову и Днепру 30 сентября