Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.
Что известно о взрывах в Киеве?
Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 18:40. После этого Воздушные силы ВСУ написали, что российские БПЛА двигаются с Черниговщины в направлении Киевской области и столицы.
Около 18:45 в Киеве прогремели первые взрывы. Впоследствии в КМВА сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.
Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги,
– говорится в сообщении.
Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что вражеские БпЛА фиксируют вблизи центра города и призвал находиться в укрытиях.
Уже в 19:00 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.
Российские войска не прекращают удары по Украине
Ночью 28 сентября россияне массированно атаковали Украину ракетами и беспилотниками. Разрушения и последствия обстрелов зафиксировали почти на 20 локациях в шести районах Киева.
Вечером же дня в Киеве завершили аварийно-спасательные работы. Известно, что в результате обстрела столицы погибли 4 человека, среди них – ребенок. Еще 13 человек пострадали.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что противник применил по Украине во время атаки 643 средства воздушного нападения. Это, в частности, ракеты морского и воздушного и базирования, среди которых аэробалистический "Кинжал" Х-47М2 и 8 "Калибров".