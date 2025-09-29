Об этом сообщают корреспонденты 24 Канала.

Что известно о взрывах в Киеве?

Воздушная тревога в Киеве была объявлена ​​в 18:40. После этого Воздушные силы ВСУ написали, что российские БПЛА двигаются с Черниговщины в направлении Киевской области и столицы.

Около 18:45 в Киеве прогремели первые взрывы. Впоследствии в КМВА сообщили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей.

Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги,

– говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко добавил, что вражеские БпЛА фиксируют вблизи центра города и призвал находиться в укрытиях.

Уже в 19:00 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

Российские войска не прекращают удары по Украине