У Києві знову лунала тривога увечері 30 вересня. Також червоною стала низка областей. О 18:24 дали відбій.

Деталі зібрав 24 Канал.

Чому тривога в Україні увечері 30 вересня?

Київська міська влада повідомляла про загрозу балістики. Телеграм-канал КМДА написав про тривогу в столиці о 17:57.

Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет,

– інформувала Київська міська військова адміністрація.

Там порадили подбати про безпеку, тобто негайно вирушати до укриттів і залишатися в них до завершення тривоги.

Щодо Києва повторилася ситуація попереднього дня, 29 вересня, коли в кінці робочого дня містян центр столиці атакували "Шахеди".

Важливо! В телеграм-каналі 24 Каналу наші журналісти збирають інформацію про вибухи в Україні та наслідки обстрілів.

О 18:03 в Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з півночі в тих областях, де оголошено повітряну тривогу.

Моніторингові канали писали, що це балістика з Брянська. Та про пуски не йшлося.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

Росія вдарила по Харкову та Дніпру 30 вересня

Ворог атакував Харків "Шахедами". По місту 6 ударів, усі по Холодногорському району.