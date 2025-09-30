Деталі зібрав 24 Канал.

Чому тривога в Україні увечері 30 вересня?

Київська міська влада повідомляє про загрозу балістики. Телеграм-канал КМДА написав про тривогу в столиці о 17:57.

Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет,

– інформувала Київська міська військова адміністрація.

Там порадили подбати про безпеку, тобто негайно вирушати до укриттів і залишатися в них до завершення тривоги.

О 18:03 в Повітряних силах повідомили, що є загроза застосування балістичного озброєння з півночі в тих областях, де оголошено повітряну тривогу.

Де зараз тривога в Україні: дивіться онлайн-карту тривог

Зверніть увагу! Карта інтерактивна, дані на ній оновлюються автоматично.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!