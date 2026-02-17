17 февраля, 16:15
В Николаеве прогремели взрывы
Основные тезисы
- 17 февраля россияне атаковали Николаев дронами
- В 16:13 в Николаеве слышали взрывы.
Днем 17 февраля россияне продолжали атаковать Украину дронами. Под ударом врага оказался Николаев.
В 16:08 для Николаевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.
Что известно о взрывах в Николаеве?
В 16:11 Воздушные силы сообщили, что на Николаев двигается группа БПЛА.
В 16.13 в городе слышали взрывы
Слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов!,
– предупредил мэр Александр Сенкевич.
Кстати, утром под атакой беспилотников оказались Сумы. Оккупанты нанесли несколько ударов по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города. В результате обстрела пострадали шесть гражданских жителей. Повреждены здания и машины.
Каковы последствия массированной атаки России на Украину 17 февраля?
- Ночью Россия в очередной раз совершила массированную комбинированную атаку на Украину.
- Противник снова нацелился прежде всего на энергетику.
- Оккупанты использовали почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в частности баллистику.
- В Одессе без тепло- и водоснабжения остались десятки тысяч человек.
- Всего под ударом находились 12 областей.
- Вражеский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. Трое энергетиков погибли.
- Бурштын отчасти без тепла после ночной массированной атаки России. В городе есть порывы на одном из участков центральной теплосети, в результате чего частично приостановлено теплоснабжение.