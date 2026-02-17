В Николаеве прогремели взрывы

Днем 17 февраля россияне продолжали атаковать Украину дронами. Под ударом врага оказался Николаев.

В 16:08 для Николаевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Что известно о взрывах в Николаеве?

В 16:11 Воздушные силы сообщили, что на Николаев двигается группа БПЛА.

В 16.13 в городе слышали взрывы

Слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов!,

– предупредил мэр Александр Сенкевич.

Кстати, утром под атакой беспилотников оказались Сумы. Оккупанты нанесли несколько ударов по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города. В результате обстрела пострадали шесть гражданских жителей. Повреждены здания и машины.

Каковы последствия массированной атаки России на Украину 17 февраля?