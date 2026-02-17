Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Николаеве прогремели взрывы
17 февраля, 16:15
2

В Николаеве прогремели взрывы

Анастасия Колесникова
Основные тезисы
  • 17 февраля россияне атаковали Николаев дронами
  • В 16:13 в Николаеве слышали взрывы.

Днем 17 февраля россияне продолжали атаковать Украину дронами. Под ударом врага оказался Николаев.

В 16:08 для Николаевской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников.

Что известно о взрывах в Николаеве?

В 16:11 Воздушные силы сообщили, что на Николаев двигается группа БПЛА.

В 16.13 в городе слышали взрывы

Слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов!,
 – предупредил мэр Александр Сенкевич.

Кстати, утром под атакой беспилотников оказались Сумы. Оккупанты нанесли несколько ударов по объектам гражданской инфраструктуры в центральной части города. В результате обстрела пострадали шесть гражданских жителей. Повреждены здания и машины.

Каковы последствия массированной атаки России на Украину 17 февраля?

  • Ночью Россия в очередной раз совершила массированную комбинированную атаку на Украину.
  • Противник снова нацелился прежде всего на энергетику.
  • Оккупанты использовали почти 400 дронов и 29 ракет разных типов, в частности баллистику.
  • В Одессе без тепло- и водоснабжения остались десятки тысяч человек.
  • Всего под ударом находились 12 областей.
  • Вражеский БПЛА атаковал автомобиль с работниками Славянской ТЭС. Трое энергетиков погибли.
  • Бурштын отчасти без тепла после ночной массированной атаки России. В городе есть порывы на одном из участков центральной теплосети, в результате чего частично приостановлено теплоснабжение.