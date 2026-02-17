У Миколаєві прогриміли вибухи

Вдень 17 лютого росіяни продовжували атакувати Україну дронами. Під ударом ворога опинився Миколаїв.

О 16:08 для Миколаївщини оголосили повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників.

Що відомо про вибухи у Миколаєві?

О 16:11 Повітряні сили повідомили, що на Миколаїв рухається група БпЛА.

О 16:13 у місті чули вибухи.

Чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів!,

– попередив мер Олександр Сєнкевич.

До слова, вранці під атакою безпілотників опинилися Суми. Окупанти завдали кілька ударів по об'єктах цивільної інфраструктури в центральній частині міста. Внаслідок обстрілу постраждали шестеро цивільних мешканців. Пошкоджені будівлі та автівки.