Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Одессе мужчина подорвал гранаты в подъезде: прозвучало три взрыва
3 декабря, 22:36
2

В Одессе мужчина подорвал гранаты в подъезде: прозвучало три взрыва

Сергей Попович
Основные тезисы
  • В одесской многоэтажке мужчина взорвал гранаты, раздалось три взрыва.
  • На месте происшествия работают полицейские и медики, сам взрыватель может быть ранен.

В одесской многоэтажке мужчина мог взорвать гранаты. На место оперативно прибыла полиция.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Смотрите также Пьяный полицейский стрелял по военным в Запорожье: в ГБР рассказали детали конфликта

Что известно о взрывах в многоэтажке Одессы?

В квартире на улице Князя Владимира Великого в Одессе прогремели взрывы. На место прибыли полицейские и медики.

Местные СМИ утверждают, что накануне мужчина угрожал взорвать 3 гранаты. Сам подрывник, вероятно, тоже ранен.

Ранее взрывы раздавались на Оболони в Киеве

  • В Киеве вечером 28 ноября на Оболони были слышны звуки взрывов и видели пожар. Представитель ГСЧС Киева Павел Петров рассказал, что на улице Богатырской в Оболонском районе произошло возгорание в гаражах.

  • Предварительно установлено, что в помещении СТО во время работ по замене газовых фильтров транспортного средства произошел взрыв.