В Одесі чоловік підірвав гранати у під’їзді: пролунало три вибухи

У одеській багатоповерхівці чоловік міг підірвати гранати. На місце оперативно прибула поліція.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУНП в Одеській області.

Що відомо про вибухи у багатоповерхівці Одеси?

У квартирі на вулиці Князя Володимира Великого в Одесі пролунали вибухи. На місце прибули поліцейські та медики.

Місцеві ЗМІ стверджують, що напередодні чоловік погрожував підірвати 3 гранати. Сам підривач, ймовірно, теж поранений.

