В Одессе после российской атаки зафиксированы повреждения объекта энергетики

Российские войска ночью 11 декабря в очередной раз терроризировали Одесскую область. Зафиксированы повреждения объекта энергетики.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Олега Кипера, главу ОВА.

Какие последствия атаки на Одесскую область?

В ночь на 11 декабря Одесская область снова была под прицелом врага. Оккупанты били по региону ударными БпЛА. Атака была направлена на уничтожение гражданской, энергетической и транспортной инфраструктуры региона.

Силы ПВО уничтожили большинство воздушных целей врага. Однако зафиксированы повреждения объекта энергетики.

"Повреждения получили также два частных дома вблизи, выбито остекление и двери админздания. Возникшие, пожары, были оперативно ликвидированы спасателями", – добавил глава ОГА.

По его словам, информация о погибших и пострадавших не поступала. Сейчас все службы работают над ликвидацией последствий.