Росія вночі атакувала дронами Одещину: спалахнули пожежі на об'єктах енергетики, є пошкодження

Російські війська вночі 11 грудня вкотре тероризували Одещину. Зафіксовані пошкодження об’єкту енергетики.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Олега Кіпера, главу ОВА.

Які наслідки атаки на Одещину?

В ніч проти 11 грудня Одеська область знову була під прицілом ворога. Окупанти били по регіону ударними БпЛА. Атака була спрямована на знищення цивільної, енергетичної та транспортної інфраструктури регіону.

Сили ППО знищили більшість повітряних цілей ворога. Проте зафіксовані пошкодження об’єкта енергетики.

"Ушкоджень зазнали також два приватних будинки поблизу, вибито скління й двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли, були оперативно ліквідовані рятувальниками", – додав глава ОВА.

За його словами, інформація про загиблих та постраждалих не надходила. Наразі всі служби працюють над ліквідацією наслідків.