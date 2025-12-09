В Одессе посреди улицы застрелили человека, – полиция

Вечером 9 декабря местные паблики сообщили о стрельбе в городе. Мужчина с огнестрельным ранением погиб на месте.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Что известно о стрельбе в Одессе?

Главное управление Нацполиции Одесской области сообщает, что в Одессе, 9 декабря, около 18:00 на Фонтанской дороге люди услышали стрельбу. На месте происшествия медики обнаружили мужчину с огнестрельным ранением – к сожалению, он погиб на месте.

Сейчас работает следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и лицо, причастное к преступлению.

Вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований решается.

Очевидцы рассказывают, что мужчине выпустили в голову четыре пули. СМИ предполагают, что убитый мог быть военным.

