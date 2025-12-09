В Одесі посеред вулиці застрелили людину, – поліція
- В Одесі ввечері 9 грудня на Фонтанській дорозі чоловіка застрелили, стрілянину почули місцеві жителі.
- Працює слідчо-оперативна група, правоохоронці встановлюють обставини інциденту, чоловікові випустили в голову чотири кулі, можливо, він був військовим.
Ввечері 9 грудня місцеві почули стрілянину у місті. Чоловік з вогнепальним пораненням загинув на місці.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Головне управління Нацполіції Одеської області.
Що відомо про стрілянину в Одесі?
Головне управління Нацполіції Одеської області повідомляє, що в Одесі, 9 грудня, близько 18:00 на Фонтанській дорозі люди почули стрілянину. На місці події медики виявили чоловіка з вогнепальним пораненням – на жаль, він загинув на місці.
Наразі працює слідчо-оперативна група. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та особу, причетну до злочину.
Питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань вирішується.
Очевидці розповідають, що чоловікові випустили в голову чотири кулі. ЗМІ припускають, що вбитий міг бути військовим.
Які злочини сколихнули Україну за останній час?
Ввечері 3 грудня в одній із квартир багатоповерхівки в Пересипському районі Одеси пролунали вибухи, як виявилось згодом, чоловік підірвав гранати під час сімейної сварки. Подружжя госпіталізували, а поліція розпочала два кримінальні провадження.
Ввечері 3 грудня у Львові сталась сутичка між чоловіком та військовим ТЦК. Нападник не реагував на вимоги правоохоронців та поводився агресивно. Чоловік вдарив ножем в пахову ділянку військового, пошкодивши аорту. Через масивну внутрішню кровотечу військовий загинув.
ДБР повідомило про затримання керівника районного ТЦК на Івано-Франківщині, якого підозрюють у катуванні, побиттях та зловживанні владою. За даними слідства, він завдавав тяжких травм чоловікові лише за відмову від флюорографії.