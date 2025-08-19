Вечером 19 августа прогремели взрывы в Одессе. Для района существовала ракетная опасность.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на главу областной военной администрации Олега Кипера.

Смотрите также Россия снова атакует "Шахедами": в каких областях звучит тревога

Что известно о взрывах в Одессе?

Около 21:59 жители Одессе слышали взрыв. Перед этим в регионе объявили воздушную тревогу. Громко в областном центре было через 7 минут после объявления опасности.

Воздушные Силы ВСУ заявляли, что в Одесскую область двигалась скоростная цель. Ракет было несколько и они летели на Одессу с разницей в две минуты. Жителей призвали пройти в укрытия.

Угроза применения баллистического вооружения с юга,

– сообщили военные.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетную опасность, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Российские оккупанты применили по Одессе ракеты. Пока неизвестно, попало ли вражеское вооружение в цель, или было сбито силами ПВО.

Мониторинговые сообщества отмечают, что взрывы раздавались в пригороде Одессы. Россияне, вероятно, применили "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Напомним, вечером 19 августа вражеская армия терроризировала "Шахедами" Днепропетровскую область. В результате этого взрывы прогремели в Павлограде. Ночью под атакой россиян были Лубенский и Кременчугский районы Полтавской области.

Когда россияне в последний раз атаковали Одессу?

Оккупанты ударили по Одессе и области вечером 17 августа. На регион в тот раз летели около 20 дронов из акватории Черного моря. БпЛА типа "Шахед" двигались на Одессу и на Белгород-Днестровский. Жители областного центра слышали звуки взрывов.