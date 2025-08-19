Увечері 19 серпня пролунали вибухи в Одесі. Для району існувала ракетна небезпека.

Про це пише 24 Канал з посиланням на очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Що відомо про вибухи в Одесі?

Близько 21:59 жителі Одесі чули вибух. Перед цим у регіоні оголосили повітряну тривогу. Гучно в обласному центрі було за 7 хвилини після оголошення небезпеки.

Повітряні Сили ЗСУ заявляли, що на Одещину рухалася швидкісна ціль. Ракет було декілька й вони летіли на Одесу з різницею у дві хвилини. Жителів закликали пройти до укриттів.

Загроза застосування балістичного озброєння з півдня,

– повідомили військові.

Російські окупанти застосували по Одесі ракети. Наразі невідомо, чи влучило вороже озброєння в ціль, чи було збите силами ППО.

Моніторингові спільноти зазначають, що вибухи лунали в передмісті Одеси. Росіяни, ймовірно, застосували "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, ввечері 19 серпня ворожа армія тероризувала "Шахедами" Дніпропетровську область. Унаслідок цього вибухи пролунали в Павлограді. Уночі під атакою росіян був Лубенський та Кременчуцький райони Полтавщини.

Коли росіяни востаннє атакували Одесу?

Окупанти вдарили по Одесі та області увечері 17 серпня. На регіон того разу летіли близько 20 дронів з акваторії Чорного моря. БпЛА типу "Шахед" рухалися на Одесу та на Білгород-Дністровський. Жителі обласного центру чули звуки вибухів.