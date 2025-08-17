Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ та місцеві пабліки.

Яка причина вибухів на Одещині?

Увечері 17 серпня місцеві повідомили, що в Одеській області лунають вибухи. Раніше у кількох містах України оголосили повітряну тривогу через пуски ударних БпЛА типу "Шахед".

Монітори написали, що налічується близько 20 дронів в акваторії Чорного моря.

Кілька груп БпЛА на заході Херсонщини курсом в Чорне море,

– написали в ПС.

