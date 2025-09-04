Россияне атаковали Одессу в ночь на 4 сентября. Появилась первая информация о последствиях.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.

Смотрите также Китай тайно вооружает Россию: The Telegraph обнаружили поставки на более чем 62 миллиона долларов

Какие последствия атаки на Одессу 4 сентября?

Спасатели рассказали: оккупанты нанесли удар дронами по городу.

Вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль. Более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание,

– говорится в сообщении.

По предварительной информации, к счастью, пострадавших нет.

Спасатели за работой / Фото ГСЧС

О взрывах в Одессе сообщали около двух часов ночи. Мониторы писали, что "Шахеды" летят на Одессу и Черноморское.

Смотрите видео последствий обстрела Одессы ночью 4 сентября

Важно! Следует различать Черноморское и Черноморск. Черноморское – это поселок в Одесском районе Одесской области в Украине, административный центр Черноморской поселковой громады. Старые названия – Чабанка и Гвардейское. Черноморск же расположен в пригороде Одессы. Это город в Одесском районе Одесской области, административный центр Черноморской городской громады. На этот раз дроны летели именно на поселок.

Показываем разницу между двумя населенными пунктами

Черноморское и Черноморск на карте Украины / Скриншот 24 Канала

Интересно! СМИ писали, что у россиян были проблемы с самолетами во время последней массированной атаки. В один из бортов стратавиа попала молния. Но некоторые суда сами по себе были неисправны.

Какие еще области оказались под атакой?