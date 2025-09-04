В Одессе вспыхнул масштабный пожар после ночной атаки
- Россияне атаковали Одессу дронами, что привело к пожару в складском помещении.
- Его тушили более 40 спасателей.
Россияне атаковали Одессу в ночь на 4 сентября. Появилась первая информация о последствиях.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС.
Какие последствия атаки на Одессу 4 сентября?
Спасатели рассказали: оккупанты нанесли удар дронами по городу.
Вспыхнул пожар в складском помещении, поврежден грузовой автомобиль. Более 40 пожарных от ГСЧС, пожарного подразделения Нацгвардии Украины и добровольцев оперативно локализовали и ликвидировали возгорание,
– говорится в сообщении.
По предварительной информации, к счастью, пострадавших нет.
Спасатели за работой / Фото ГСЧС
О взрывах в Одессе сообщали около двух часов ночи. Мониторы писали, что "Шахеды" летят на Одессу и Черноморское.
Важно! Следует различать Черноморское и Черноморск. Черноморское – это поселок в Одесском районе Одесской области в Украине, административный центр Черноморской поселковой громады. Старые названия – Чабанка и Гвардейское. Черноморск же расположен в пригороде Одессы. Это город в Одесском районе Одесской области, административный центр Черноморской городской громады. На этот раз дроны летели именно на поселок.
Показываем разницу между двумя населенными пунктами
Черноморское и Черноморск на карте Украины / Скриншот 24 Канала
Интересно! СМИ писали, что у россиян были проблемы с самолетами во время последней массированной атаки. В один из бортов стратавиа попала молния. Но некоторые суда сами по себе были неисправны.
Какие еще области оказались под атакой?
- ПВО работала по разведывательным дронам в Киевской области.
- В Сумах раздавались взрывы.
- В Харькове прилет "Молнии" по территории учебного заведения.