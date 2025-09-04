Росіяни атакували Одесу в ніч проти 4 вересня. З'явилася перша інформація про наслідки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

Дивіться також Китай таємно озброює Росію: The Telegraph виявили постачання на понад 62 мільйони доларів

Які наслідки атаки на Одесу 4 вересня?

Рятувальники розповіли: окупанти завдали удару дронами по місту.

Спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль. Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання,

– мовиться в дописі.

За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає.

Рятувальники за роботою / Фото ДСНС

Про вибухи в Одесі повідомляли близько другої ночі. Монітори писали, що "Шахеди" летять на Одесу та Чорноморське.

Дивіться відео наслідків обстрілу Одеси вночі 4 вересня



