В Одесі спалахнула масштабна пожежа після нічної атаки
Росіяни атакували Одесу в ніч проти 4 вересня. З'явилася перша інформація про наслідки.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.
Які наслідки атаки на Одесу 4 вересня?
Рятувальники розповіли: окупанти завдали удару дронами по місту.
Спалахнула пожежа у складському приміщенні, пошкоджений вантажний автомобіль. Понад 40 вогнеборців від ДСНС, пожежного підрозділу Нацгвардії України та добровольців оперативно локалізували й ліквідували займання,
– мовиться в дописі.
За попередньою інформацією, на щастя, постраждалих немає.
Рятувальники за роботою / Фото ДСНС
Про вибухи в Одесі повідомляли близько другої ночі. Монітори писали, що "Шахеди" летять на Одесу та Чорноморське.
