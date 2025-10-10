Россия продолжает терроризировать украинские города. Под прицелом врага утром 10 октября оказался Днепр.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.

Что известно о взрывах в Днепре?

Утром 10 октября ориентировочно в половине 7 часов утра в Воздушных силах предупреждали жителей Днепра об опасности и призвали находиться в укрытиях.

Днепр – находитесь в укрытиях!

– указали там.

Мониторинговые каналы информировали о пуске "Кинжала" на Днепр. Уже в 6:35 в пригороде Днепра был слышен взрыв.

По состоянию на 6:54 по всей Украине продолжает звучать тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.

Что известно о предыдущих взрывах в Днепре?