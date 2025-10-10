В окрестностях Днепра прогремел взрыв: в сторону города летел "Кинжал"
- Утром 10 октября в пригороде Днепра был слышен взрыв.
- Мониторы информировали о движении "Кинжала" на город.
Россия продолжает терроризировать украинские города. Под прицелом врага утром 10 октября оказался Днепр.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
Смотрите также Перебои со светом, пожары и разрушения: все о последствиях массированного обстрела Киева и области
Что известно о взрывах в Днепре?
Утром 10 октября ориентировочно в половине 7 часов утра в Воздушных силах предупреждали жителей Днепра об опасности и призвали находиться в укрытиях.
Днепр – находитесь в укрытиях!
– указали там.
Мониторинговые каналы информировали о пуске "Кинжала" на Днепр. Уже в 6:35 в пригороде Днепра был слышен взрыв.
Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в телеграмм-канале 24 Канала.
По состоянию на 6:54 по всей Украине продолжает звучать тревога. 24 Канал призывает находиться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги, не пренебрегайте собственной безопасностью.
Что известно о предыдущих взрывах в Днепре?
В Днепре под вечер 9 октября прогремел сильный взрыв. Перед этим указывалось об угрозе применения управляемых авиационных бомб.
Поздно вечером в городе повторно были слышны звуки взрывов. Тогда Воздушные силы предупреждали жителей о движении БПЛА в области.
Однако террор противника не остановился и серия взрывов в Днепре продолжилась в 23:55 и после полуночи.
Уже около 3 часов ночи новые БПЛА долетели до города – и там снова прозвучала серия взрывов. Местные паблики информировали, что в городе есть перебои со светом.
Уже около 5 часов утра вражеские силы запустили новые воздушные цели на Днепр – на этот раз баллистику, поэтому в городе прогремели новые взрывы.