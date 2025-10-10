10 жовтня, 06:38
На околицях Дніпра пролунав вибух: у бік міста летів "Кинджал"
Росія продовжує тероризувати українські міста. Під прицілом ворога зранку 10 жовтня опинилося Дніпро.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві телеграм-канали.
Що відомо про вибухи в Дніпрі?
Зранку 10 жовтня орієнтовно о пів на 7 годину ранку в Повітряних силах попереджали жителів Дніпра про небезпеку та закликали перебувати в укриттях.
Дніпро – перебувайте в укриттях!
– вказали там.
Моніторингові канали інформували про пуск "Кинджала" на Дніпро. Вже о 6:35 у передмісті Дніпра було чутно вибух.
