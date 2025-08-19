Оккупационные войска России терроризируют "Шахедами" Павлоград на Днепропетровщине. Там были слышны звуки взрыва.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Суспильое.

Что известно о взрывах в Павлограде?

Вечером 19 августа россияне продолжили террор украинских городов. Так, вражеские силы запустили ударные БПЛА типа "Шахед".

В Павлоградском районе воздушную тревогу объявили около 8 часов вечера. Тогда же в Воздушных силах информировали об опасности для региона. Так, там предупреждали о движении БпЛА в направлении Павлограда.

Уже о 20:55 в Павлограде слышны звуки взрыва.

Россия била по Украине в ночь на 19 августа: детали