В Павлограде на Днепропетровщине прогремели взрывы
- Вечером 19 августа в Павлограде на Днепропетровщине были слышны звуки взрыва.
- Россияне терроризируют регион "Шахедами".
Оккупационные войска России терроризируют "Шахедами" Павлоград на Днепропетровщине. Там были слышны звуки взрыва.
Что известно о взрывах в Павлограде?
Вечером 19 августа россияне продолжили террор украинских городов. Так, вражеские силы запустили ударные БПЛА типа "Шахед".
В Павлоградском районе воздушную тревогу объявили около 8 часов вечера. Тогда же в Воздушных силах информировали об опасности для региона. Так, там предупреждали о движении БпЛА в направлении Павлограда.
Уже о 20:55 в Павлограде слышны звуки взрыва.
Россия била по Украине в ночь на 19 августа: детали
В ночь на 19 августа противник атаковал 280-ю средствами воздушного нападения, о чем сообщали Воздушные силы.
В частности, вражеские силы атаковали 270 ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов, 5 баллистическими ракетами Искандер-М и 5 крыльями ракетами Х-101 с самолетов стратегической авиации над акваторией Каспийского моря.
Отметим, что российские войска той ночью совершили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники.