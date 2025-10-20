Утром понедельника, 20 октября, российские военные продолжили атаковать Украину. В частности, взрыв прогремел в Павлограде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 09:56.

Что известно об атаке на Павлоград?

Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.

Вскоре взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области – около 10:01.

