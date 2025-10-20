Укр Рус
20 октября, 10:04
В Павлограде прогремел взрыв: на Днепропетровщину летела скоростная цель

Анастасия Безейко
Основные тезисы
  • В Павлограде прогремел взрыв после предупреждения о возможном применении врагом баллистического оружия.
  • Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 09:56, а взрыв прогремел около 10:01.

Утром понедельника, 20 октября, российские военные продолжили атаковать Украину. В частности, взрыв прогремел в Павлограде.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 09:56.

Что известно об атаке на Павлоград?

Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.

Вскоре взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области – около 10:01.

