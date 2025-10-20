20 октября, 10:04
В Павлограде прогремел взрыв: на Днепропетровщину летела скоростная цель
Основные тезисы
- В Павлограде прогремел взрыв после предупреждения о возможном применении врагом баллистического оружия.
- Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 09:56, а взрыв прогремел около 10:01.
Утром понедельника, 20 октября, российские военные продолжили атаковать Украину. В частности, взрыв прогремел в Павлограде.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне. Воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 09:56.
Что известно об атаке на Павлоград?
Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения врагом баллистического вооружения с востока.
Вскоре взрыв прогремел в Павлограде Днепропетровской области – около 10:01.
