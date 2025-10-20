20 жовтня, 10:04
У Павлограді пролунав вибух: на Дніпропетровщину летіла швидкісна ціль
Основні тези
- 20 жовтня близько 10:01 у Павлограді пролунав вибух
- Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 09:56 через можливе застосування ворогом балістичного озброєння.
Уранці понеділка, 20 жовтня, російські військові продовжили атакувати Україну. Зокрема, вибух пролунав у Павлограді.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне. Повітряну тривогу на Дніпропетровщині оголосили о 09:56.
Що відомо про атаку на Павлоград?
Повітряні сили ЗСУ попередили українців про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння зі сходу.
Незабаром вибух прогримів у Павлограді Дніпропетровської області – близько 10:01.
