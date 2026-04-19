В Полтаве прогремел взрыв

В воскресенье, 19 апреля, жители Полтавы содрогнулись от взрыва. В регионе объявляли воздушную тревогу.

Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.

Что известно о взрыве в Полтаве?

Тревогу в Полтавском районе объявили около 9:09. Взрыв в городе раздался уже в 11:08.

В момент публикации информация о возможных последствиях взрыва отсутствует. Очевидно, местные власти сообщат об этом позже.

Отметим, что утром вражеские войска атаковали Полтавский район ударным беспилотником. Под удар попал локомотив одного из предприятий. К счастью, обошлось без пострадавших.

Важно! Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия может увеличить количество массированных ударов примерно до семи в месяц, и эксперты считают такой сценарий вполне реалистичным.



Директор оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский отмечает, что речь идет о попытке России истощить украинскую систему ПВО. По его словам, более частые атаки усложняют поставки ракет и ресурсов для боевых расчетов, сокращая время на подготовку и логистику. В то же время он подчеркивает, что, несмотря на такие попытки, у России нет достаточных ресурсов для длительного поддержания такого темпа ударов.

