В Полтаве прогремел взрыв
- В Полтаве произошел взрыв после оглашения воздушной тревоги.
- Утром регион уже подвергался обстрелу.
В воскресенье, 19 апреля, жители Полтавы содрогнулись от взрыва. В регионе объявляли воздушную тревогу.
Об этом проинформировали корреспонденты Общественного.
Смотрите также Россия ударила БпЛА по Николаевщине: какие последствия атаки
Что известно о взрыве в Полтаве?
Тревогу в Полтавском районе объявили около 9:09. Взрыв в городе раздался уже в 11:08.
В момент публикации информация о возможных последствиях взрыва отсутствует. Очевидно, местные власти сообщат об этом позже.
Отметим, что утром вражеские войска атаковали Полтавский район ударным беспилотником. Под удар попал локомотив одного из предприятий. К счастью, обошлось без пострадавших.
Важно! Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что Россия может увеличить количество массированных ударов примерно до семи в месяц, и эксперты считают такой сценарий вполне реалистичным.
Директор оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский отмечает, что речь идет о попытке России истощить украинскую систему ПВО. По его словам, более частые атаки усложняют поставки ракет и ресурсов для боевых расчетов, сокращая время на подготовку и логистику. В то же время он подчеркивает, что, несмотря на такие попытки, у России нет достаточных ресурсов для длительного поддержания такого темпа ударов.
Где фиксировали последствия российских обстрелов в последнее время?
В ночь на 19 апреля российские силы атаковали Чернигов "Шахедами", из-за чего в городе прозвучала серия взрывов. В результате удара погиб 16-летний юноша, еще четыре человека – три женщины и мужчина – получили ранения.
Накануне российский FPV-дрон атаковал рейсовый микроавтобус в Покровской общине Никопольщины, ранив нескольких пассажиров, среди них водителя, 14-летнего парня и двух женщин, одну из которых госпитализировали.
Также в ночь на 18 апреля Запорожье потерпело удары ударных беспилотников. В результате атаки в Шевченковском и Александровском районах повреждены как многоэтажный дом, так и несколько частных домов.