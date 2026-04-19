Об этом сообщил начальник Полтавской областной военной администрации Виталий Дякивнич.

Что известно о последствиях российского обстрела на Полтавщине?

Утром российские войска совершили атаку беспилотником по территории Полтавского района. По предварительным данным, зафиксировано попадание БпЛА в локомотив, принадлежащий одному из местных предприятий.

В результате удара обошлось без пострадавших. Обстоятельства атаки и масштабы повреждений уточняются.

Воздушные силы сообщали, что регион находился под атакой дронов. По информации защитников неба, вражеские БПЛА начали фиксировать над областью около 4:31 утра. Кроме того, корреспонденты Суспильного Полтавы добавили, что местные слышали звуки взрывов в Полтавском районе около 6:23.

Важно! Экс-сотрудник СБУ Иван Ступак рассказал 24 Каналу, что Россия уменьшила количество ракетных обстрелов, сосредоточившись на использовании дронов для атак на гражданские объекты в Украине. Враг постоянно производит вооружение, но точность дронов оккупантам не столь важна, ведь акцент делается на массированных ударах по гражданским городам.