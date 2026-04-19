Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Віталій Дяківнич.

Що відомо про наслідки російського обстрілу на Полтавщині?

Вранці російські війська здійснили атаку безпілотником по території Полтавського району. За попередніми даними, зафіксовано влучання БпЛА у локомотив, який належить одному з місцевих підприємств.

Унаслідок удару обійшлося без постраждалих. Обставини атаки та масштаби пошкоджень уточнюються.

Повітряні сили повідомляли, що регіон перебував під атакою дронів. За інформацією оборонців неба ворожі БпЛА почали фіксувати над областю близько 4:31 ранку. Крім того, кореспонденти Суспільного Полтава додали, що місцеві чули звуки вибухів у Полтавському районі близько 6:23.

Важливо! Ексспівробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що Росія зменшила кількість ракетних обстрілів, зосередившись на використанні дронів для атак на цивільні об'єкти в Україні. Ворог постійно виробляє озброєння, але точність дронів окупантам не настільки важлива, адже акцент робиться на масованих ударах по цивільних містах.