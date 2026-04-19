19 квітня, 11:12
У Полтаві прогримів вибух
У неділю, 19 квітня, жителі Полтави здигнулися від вибуху. У регіоні оголошували повітряну тривогу.
Про це поінформували кореспонденти Суспільного.
Що відомо про вибух у Полтаві?
Тривогу в Полтавському районі оголосили близько 9:09. Вибух у місті пролунав уже об 11:08.
На момент публікації інформація про можливі наслідки вибуху відсутня. Вочевидь, місцева влада повідомить про це пізніше.
