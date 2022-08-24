В результате ракетных обстрелов Днепропетровщины погиб 11-летний ребенок

Оккупанты в среду, 24 августа, обстреляли Днепропетровскую область. В результате вражеского удара погиб 11-летний ребенок.

Ребенок погиб в Синельниковском районе

О гибели ребенка в результате ракетного удара по Днепропетровщине сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко.

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Он написал, что 11-летний ребенок погиб в Синельниковском районе.

Нет оправдания российским убийцам. Просто не хватает слов,

– написал Кирилл Тимошенко.

Ранее Кирилл Тимошенко информировал, что вражеская ракета 24 августа попала в жилой дом Синельниковского района, недалеко от Днепра.

Заместитель руководителя Офиса Президента сообщал, что под завалами оказались двое детей, которых удалось эвакуировать.

Погиб мальчик 2011 года рождения

Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил, что днем ​​оккупанты нанесли масштабный ракетный удар по Синельниковском районе, ударив трижды. россияне попали по частному дому, в результате чего под завалами оказалась женщина и двое детей.

К сожалению, один мальчик 2011 года рождения погиб. Женщину и еще одного мальчика 2009 года рождения удалось спасти.

Также зафиксирован обстрел гражданского инфраструктурного объекта.

россия ударила по железной дороге в Днепре

Около 16:24 появилась информация о взрывах в Днепропетровской области. Президент Владимир Зеленский во время выступления на заседании Совбеза ООН сообщил о вражеской атаке по железной дороге. Глава государства рассказал, что в результате обстрелов есть погибшие и раненые.

"Когда я готовил эту речь, я получил информацию, что россия запустила ракеты на Днепропетровскую область, на железнодорожный узел. Было найдено несколько тел и раненых. И это наша повседневная жизнь", – сказал Владимир Зеленский.

российские военные 24 августа терроризируют Днепропетровщину. россияне обстреляли три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский.

Днепровский район захватчики обстреляли двумя ракетами Х-22. Из тяжелой артиллерии и Градов россияне 4 раза атаковали Никопольский район. По самому Никополю россияне выпустили 20 снарядов.

Криворожский район находился под прицелом "Ураганов". русские оккупанты обстреляли Карповскую и Широковскую общины.

В течение Дня Независимости российские военные обстреливают и другие украинские города. В частности, ночью на 24 августа в Харькове, где городской голова Игорь Терехов подтвердил, что есть "прилеты" в Новобаварском районе.

24 августа были зафиксированы "прилеты" в городе Миргород Полтавской области. Глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин сообщил о 4 "прилетах" по инфраструктуре города.

В Черкасской области благодаря удачной работе ПВО была сбита вражеская ракета.

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