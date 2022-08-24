Внаслідок ракетного обстрілу Дніпропетровщини загинула 11-річна дитина

Окупанти у середу, 24 серпня, обстріляли Дніпропетровську область. Унаслідок ворожого удару загинула11-річна дитина.

Дитина загинула в Синельниківському районі

Про загибель дитини унаслідок ракетного удару по Дніпропетровщині повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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Він написав, що 11-річна дитина загинула в Синельниківському районі.

Немає виправдання російським вбивцям. Просто бракує слів,

– написав Кирило Тимошенко.

Раніше Кирило Тимошенко інформував, що ворожа ракета 24 серпня влучила в житловий будинок Синельниківському районі, що неподалік від Дніпра.

Заступник керівника Офісу Президента повідомляв, що під завалами опинилися двоє дітей, яких вдалося евакуювати.

росія вдарила по залізниці в Дніпрі

Близько 16:24 з'явилася інформація про вибухи у Дніпропетровській області. Президент Володимир Зеленський під час виступу на засіданні Радбезу ООН повідомив про ворожу атаку по залізниці. Глава держави розповів, що внаслідок обстрілу є загиблі та поранені.

"Коли я готував цю промову, я отримав інформацію, що росія запустила ракети на Дніпропетровську область, на залізничний вузол. Було знайдено кілька тіл та поранених. І це наше щоденне життя", – сказав Володимир Зеленський.

російські військові упродовж 24 серпня тероризують Дніпропетровщину. росіяни обстріляли три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький.

Дніпровський район загарбники обстріляли двома ракетами Х-22. З важкої артилерії та "Градів" росіяни 4 рази атакували Нікопольський район. По самому Нікополю росіяни випустили 20 снарядів.

Криворізький район був під прицілом "Ураганів". російські окупанти обстріляли Карпівську та Широківську громади.

Протягом Дня Незалежності російські військові обстрілюють й інші українські міста. Зокрема, ніч проти 24 серпня у Харкові, де міський голова Ігор Терехов підтвердив, що є "прильоти" в Новобаварському районі.

24 серпня було зафіксовано "прильоти" у місті Миргород, що в Полтавській області. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про 4 "прильоти" по інфраструктурі міста.

У Черкаській області завдяки вдалій роботі ППО було збитого ворожу ракету.

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