Рятувальники витягли дітей з-під завалів
Про ракетний удар по Дніпропетровщині повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Повідомляється, що ракетний удар відбувся близько 15:00.
До речі На Київщині чули вибухи: в ОВА пояснили, що це було
російська ракета влучила у приватний будинок у Синельниківському районі, що неподалік від обласного центру.
Кирило Тимошенко повідомив, що під завалами опинилися двоє дітей. На щастя, дітей евакуювали й вони живі.
Дякуємо рятувальникам та військовим, які бережуть наші життя,
– написав заступник керівника Офісу Президента.
Неспокійна ніч на Дніпропетровщині
- Ніч проти 24 серпня знову була вкрай неспокійною у Дніпропетровській області. російські окупанти били ракетами, "Градами" та "Ураганами".
- росіяни обстріляли три райони – Дніпровський, Нікопольський та Криворізький. Дніпровський район загарбники обстріляли двома ракетами Х-22.
- З важкої артилерії та "Градів" росіяни чотири рази атакували Нікопольський район. По Нікополю росіяни випустили 20 снарядів. Криворізький район був під прицілом "Ураганів". російські окупанти обстріляли Карпівську та Широківську громади.
- На День Незалежності України росія намагалася атакувати Черкаську область, проте планам ворога завадили сили ППО. Наші захисники збили ворожу ракету.
- На жаль, 24 серпня було зафіксовано "прильоти" у місті Миргород, що в Полтавській області. Глава Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив про 4 "прильоти" по інфраструктурі міста.
- Протягом ночі окупаційні війська двічі завдали удару по Запоріжжю. Неспокійно було в Харкові, де мер міста Ігор Терехов підтвердив, що є "прильоти" в Новобаварському районі.
Це важливо – на Дніпропетровщині минула тривожна ніч: дивіться відео