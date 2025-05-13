Про те, чи як відбувається мобілізація та які нюанси щодо призову варто знати, читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Чи мобілізують чоловіків 50+

Верховна Рада в квітні 2024 року ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення проведення мобілізації".

Цей закон:

надав громадянам віком від 40 до 55 років можливість реалізувати свій конституційний обов’язок щодо захисту Батьківщини;



врегулював питання призову на військову службу приватних підприємців без припинення їх підприємницької діяльності;



посилив соціальні гарантії для військовозобов'язаних;



встановив недопущення зменшення соціальних гарантій офіцерам запасу, які під час мобілізації будуть призначені на нижчі посади;



покращив комплектування ЗСУ, Національної гвардії України та інших військових формувань резервістами;



уточнив порядок виконання військово-транспортного обов'язку;



спростив порядок отримання дозволу на роботу з державною таємницею та надав громадянам України допуск до державної таємниці у разі виникнення кризової ситуації, оголошення рішення про проведення мобілізації або запровадження правового режиму воєнного стану.

За законом, чоловіки віком від 50 до 60 років в Україні зобов'язані виконувати ті самі вимоги, що й інші військовозобов'язані.

Вони повинні оновлювати свої військово-облікові дані, повідомляти ТЦК про зміну місця проживання чи переїзд, а також завжди мати при собі відповідні документи та пред'являти їх на вимогу правоохоронців. У разі неявки за повісткою або відмови проходити військово-лікарську комісію, на них також поширюються адміністративні штрафи, передбачені законодавством.

До слова, раніше заступниця начальника РТЦК та СП у Києві Лариса Козак коментувала, що військовозобов'язані цієї категорії стають водіями, логістами та тиловиками. Вона підкреслила, що не бачила особисто випадків відправлення громадян 50+ на "безпосередньо бойові посади".