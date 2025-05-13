О том, или как происходит мобилизация и какие нюансы относительно призыва стоит знать, читайте в материале 24 Канала.

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Мобилизуют ли мужчин 50+

Верховная Рада в апреле 2024 года приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения проведения мобилизации".

Этот закон:

предоставил гражданам в возрасте от 40 до 55 лет возможность реализовать свой конституционный долг по защите Родины;



урегулировал вопрос призыва на военную службу частных предпринимателей без прекращения их предпринимательской деятельности;



усилил социальные гарантии для военнообязанных;



установил недопущение уменьшения социальных гарантий офицерам запаса, которые во время мобилизации будут назначены на низшие должности;



улучшил комплектование ВСУ, Национальной гвардии Украины и других военных формирований резервистами;



уточнил порядок выполнения военно-транспортной обязанности;



упростил порядок получения разрешения на работу с государственной тайной и предоставил гражданам Украины допуск к государственной тайне в случае возникновения кризисной ситуации, объявления решения о проведении мобилизации или введения правового режима военного положения.

По закону, мужчины в возрасте от 50 до 60 лет в Украине обязаны выполнять те же требования, что и другие военнообязанные.

Они должны обновлять свои военно-учетные данные, сообщать ТЦК об изменении места жительства или переезде, а также всегда иметь при себе соответствующие документы и предъявлять их по требованию правоохранителей. В случае неявки по повестке или отказа проходить военно-врачебную комиссию, на них также распространяются административные штрафы, предусмотренные законодательством.

К слову, ранее заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве Лариса Козак комментировала, что военнообязанные этой категории становятся водителями, логистами и тыловиками. Она подчеркнула, что не видела лично случаев отправки граждан 50+ на "непосредственно боевые должности".