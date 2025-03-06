Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заместителя начальника РТЦК и СП в Киеве Ларису Козак.

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Могут ли мобилизовать после 50 лет

Лариса Козак отметила, что во время мобилизации в Украине призыву подлежат военнообязанные мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, "кроме категории до 25 лет, которые прошли БЗВП или были признаны повторно ограниченно годными".

Относительно граждан 50+ все то же самое. Граждане прибывают, проходят военно-врачебную комиссию, но по нашим установкам и руководящим документам эти граждане считаются годными к несению службы в частях обеспечения,

– объяснили в ТЦК.

Заместитель начальника ТЦК подчеркнула, что не видела лично случаев отправки граждан 50+ на "непосредственно боевые должности".

Ранее вопрос мобилизации мужчин в возрасте 50 – 60 лет комментировал также член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады Федор Вениславский. По его словам, в Украине действительно действует директива, которая позволяет мобилизовать мужчин этой возрастной категории исключительно по отдельному мобилизационному распоряжению – его выдает Генеральный штаб ВСУ.

Нардеп подчеркнул, что после 50 лет призываются только те, кто имеет дефицитные военно-учетные специальности.