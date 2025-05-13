Таку думку 24 Каналу висловив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, військовий експерт Олександр Мусієнко, зауваживши, що війна після переговорів не завершиться, адже в російського диктатора на думці зовсім не припинення вогню. Росія буде поводитись як завжди, тобто буде маніпулювати.

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Чому пропозиція Путіна – пастка

Військовослужбовець Сил ТрО наголосив, що хоч Путін і запропонував провести переговори, ухвалювати швидкі рішення, особливо на перших зустрічах, йому невигідно. Диктатор буде максимально затягувати цей процес.

Путіну важливо продемонструвати, що Росія може нав'язати якісь вимоги. Для нього загалом принципово, щоб переговори в Стамбулі почались. Чому? Тому що виконується його воля, це ж він їх запропонував,

– наголосив він.

Ба більше, Кремль буде тиснути на Захід, щоб він не накладав санкції на Росію, адже вона веде переговори, буцімто, що від неї й вимагали раніше. Також будуть присутні маніпуляції з боку Кремля, нібито сторони домовились, а Україна не хоче виконувати умови.

Перемовний процес можливий. Однак лише поетапно, як запропонувала Україна – після припинення вогню на 30 діб. По-друге, за умови, що Захід почне активніше тиснути на Путіна санкціями та надсилати нам військову допомогу,

– пояснив Мусієнко.

Він зауважив, що російська армія готується до літнього наступу, який хоче зосередити на Донеччині. Тому поки Росія буде вести переговори та відтягувати час, окупанти будуть продовжувати вести активні бойові дії та намагатись захопити всю область.

Зауважте! Росія вже висловила умови переговорів. На її вимогу, вони мають відбуватися з урахуванням результатів "перерваних у 2022 році" переговорів і ситуації "на землі". Склад російської делегації поки невідомий.

Нагадаймо, що Дональд Трамп відреагував на пропозицію Путіна, заявивши, що Україна має негайно її прийняти. На думку президента США, переговори визначать, чи можлива майбутня угода між Україною та Росією.