В ряде областей Украины ввели аварийные отключения: где проблемы со светом
- 27 октября в Украине ввели аварийные отключения электроэнергии.
- В "Укрэнерго" сообщили о графиках почасовых отключений из-за сложной ситуации в энергосистеме, которую вызвали предыдущие обстрелы, с ограничениями от 1 до 2,5 очереди.
В Украине 27 октября снова ввели экстренные отключения электроэнергии. В частности, они будут действовать в Сумской, Харьковской, Черкасской и Киевской областях.
Где и когда не будет света – сообщает 24 Канал со ссылкой на ДТЭК и "Укрэнерго".
В каких областях Украины ввели аварийные отключения?
Сегодня, 27 октября, в Киеве, Киевской и Днепропетровской области действуют экстренные отключения света. Тогда как по указанию НЭК "Укрэнерго", на территории Сумщины введены графики аварийных отключений электроэнергии. Сейчас ГАВ действуют для 1, 2, 3 и 4 очередей потребителей.
Кроме этого, графики аварийных отключений также ввели на Харьковщине, в Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях.
Впоследствии в "Укрэнерго" сообщили, что из-за сложной ситуации в энергосистеме, обусловленной последствиями предыдущих российских обстрелов, в Киеве, Кировоградской, Полтавской, Черкасской и Сумской областях пока вынужденно ввели графики почасовых отключений объемом от 1 до 2,5 очереди. Ограничения будут отменены, как только ситуация стабилизируется.
Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленных на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии,
– отметили в пресс-службе "Черкассыоблэнерго" в комментарии Общественному.
Там также призвали украинцев по возможности не пользоваться в этот период мощными электроприборами.
Отключение света в Украине: коротко о главном
В Украине графики отключения света внедряет НЭК "Укрэнерго" во избежание перегрузки энергосистемы. Существуют три вида графиков: СГАВ (специальные графики аварийных отключений), ГАВ (графики аварийных отключений) и ГПВ (графики почасовых отключений).
Министр энергетики Светлана Гринчук заявила, что физическая защита на энергетических объектах помогла избежать еще больших отключений. Она отметила, что ожидания относительно прохождения зимы были положительными, но массированные атаки осложнили ситуацию, и энергетики работают над восстановлением повреждений круглосуточно.
В то же время Россия активизировала обновленную кампанию для запугивания украинцев. Пропагандисты распространяют старые видео о блэкаутах и пытаются убедить людей в неизбежных отключениях света.
Однако, по данным СНБО, скорость восстановления энергообъектов после российских атак в 2025 году выше, чем три года назад.