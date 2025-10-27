У низці областей України ввели аварійні відключення: де проблеми зі світлом
- 27 жовтня в Україні введені аварійні відключення електроенергії в Києві, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.
- Споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади.
В Україні 27 жовтня знову ввели аварійні відключення електроенергії. Зокрема, вони діятимуть на Сумщині, Харківщині, Черкащині та Київщині.
Де та коли не буде світла
В яких областях України ввели аварійні відключення?
Сьогодні, 27 жовтня, у Києві, Київській та Дніпропетровській області діють екстрені відключення світла. Тоді як за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів.
Окрім цього, графіки аварійних відключень також ввели на Харківщині, Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині.
Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії,
— зазначили у пресслужбі "Черкасиобленерго" у коментарі Суспільному.
Там також закликали українців за можливості не користуватися у цей період потужними електроприладами.
Відключення світла в Україні: коротко про головне
В Україні графіки відключення світла впроваджує НЕК "Укренерго" для уникнення перевантаження енергосистеми. Існують три види графіків: СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень), ГАВ (графіки аварійних відключень) та ГПВ (графіки погодинних вимкнень).
Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що фізичний захист на енергетичних об’єктах допоміг уникнути ще більших відключень. Вона зазначила, що очікування щодо проходження зими були позитивними, але масовані атаки ускладнили ситуацію, і енергетики працюють над відновленням пошкоджень цілодобово.
Водночас Росія активізувала оновлену кампанію для залякування українців. Пропагандисти поширюють старі відео про блекаути та намагаються переконати українців у неминучих відключеннях світла.
Однак, за даними РНБО, швидкість відновлення енергооб'єктів після російських атак у 2025 році вища, ніж три роки тому.