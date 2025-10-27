Укр Рус
27 жовтня, 09:25
У низці областей України ввели аварійні відключення: де проблеми зі світлом

Надія Батюк
Основні тези
  • 27 жовтня в Україні введені аварійні відключення електроенергії в Києві, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях.
  • Споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади.

В Україні 27 жовтня знову ввели аварійні відключення електроенергії. Зокрема, вони діятимуть на Сумщині, Харківщині, Черкащині та Київщині.

Де та коли не буде світла – повідомляє 24 Канал з посиланням на ДТЕК та "Укренерго".

В яких областях України ввели аварійні відключення?

Сьогодні, 27 жовтня, у Києві, Київській та Дніпропетровській області діють екстрені відключення світла. Тоді як за вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень електроенергії. Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів.

Окрім цього, графіки аварійних відключень також ввели на Харківщині, Черкащині, Кіровоградщині та Полтавщині.

Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії, 
— зазначили у пресслужбі "Черкасиобленерго" у коментарі Суспільному.

Там також закликали українців за можливості не користуватися у цей період потужними електроприладами.

Відключення світла в Україні: коротко про головне

  • В Україні графіки відключення світла впроваджує НЕК "Укренерго" для уникнення перевантаження енергосистеми. Існують три види графіків: СГАВ (спеціальні графіки аварійних відключень), ГАВ (графіки аварійних відключень) та ГПВ (графіки погодинних вимкнень).

  • Міністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що фізичний захист на енергетичних об’єктах допоміг уникнути ще більших відключень. Вона зазначила, що очікування щодо проходження зими були позитивними, але масовані атаки ускладнили ситуацію, і енергетики працюють над відновленням пошкоджень цілодобово.

  • Водночас Росія активізувала оновлену кампанію для залякування українців. Пропагандисти поширюють старі відео про блекаути та намагаються переконати українців у неминучих відключеннях світла.

  • Однак, за даними РНБО, швидкість відновлення енергооб'єктів після російських атак у 2025 році вища, ніж три роки тому.