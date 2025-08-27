В России взорвался трубопровод, который поставлял нефтепродукты в Москву, – источник
- В Рязанской области России произошел взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань – Москва", что привело к пожару и остановке транспортировки нефтепродуктов в Москву, сообщают источники 24 Канала.
- Местные жители сообщают о правоохранителях и ремонтных бригадах для ликвидации последствий, а компания "Транснефть" подсчитывает убытки.
- Нефтепровод с 2018 года использовался для поставки автомобильного бензина, который обеспечивает армию России.
26 августа 2025 года на территории Рязанской области произошел мощный взрыв на магистральном нефтепроводе "Рязань – Москва". Он является одним из главных источников поставок нефтепродуктов в столицу страны-агрессора.
Об этом 24 Каналу сообщили осведомленные источники в ГУР.
Что известно о взрыве на нефтепроводе "Рязань – Москва"?
Как отмечают собеседники в Главном управлении разведки, после появления сообщений в пабликах города Рязань о сильном "хлопке" на отрезке магистрального нефтепровода начался сильный пожар. Уже через несколько часов россияне стянули автомобили экстренных служб для ликвидации возгорания.
Россияне жаловались на "хлопок" вблизи Рязани / Фото предоставлены 24 Каналу
По словам местных жителей, в районе села Божатково Железнодорожного района Рязани находятся правоохранительные органы и ремонтные бригады, которые пытаются ликвидировать последствия взрыва и пожара.
Сообщается, что эта магистраль с 2018 года была перепрофилирована под поставки автомобильного бензина компанией "Транснефть", которая обеспечивает армию государства-агрессора.
По информации ГУР МО, в результате происшествия транспортировки нефтепродуктов в Москву остановлено на неопределенный срок, а представители "Транснефти" подсчитывают убытки.
Где в России еще раздавались взрывы в последнее время?
Генеральный штаб ВСУ 24 августа подтвердил, что подразделения ГУР и СБС нанесли огневое поражение по объекту топливно-энергетической инфраструктуры противника – Сызранскому нефтеперерабатывающему заводу в Самарской области России. В районе расположения объекта зафиксировано попадание и детонации.
Также в тот же день дроны СБУ и ССО нанесли огневое поражение по инфраструктурному объекту на территории морского терминала "Усть-Луга" в Ленинградской области России. В результате удара была поражена установка по фракционированию и перевалке газового конденсата.
Днем ранее в Калужской области России прозвучала серия взрывов, в частности возле военного аэродрома "Ермолино". Сообщалось, что российская противовоздушная оборона якобы сбивала беспилотники в том районе.
Интересно, что в ночь на 21 августа ВСУ поразили Новошахтинский НПЗ, это повлекло масштабный пожар, который не могли россияне потушить минимум 5 дней. Спутниковые снимки Maxar подтверждают, что на Новошахтинском НПЗ полностью уничтожены шесть резервуаров, еще два – повреждены.