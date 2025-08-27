У Росії вибухнув трубопровід, який постачав нафтопродукти до Москви, – джерело
26 серпня 2025 року на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань – Москва". Він є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці країни-агресорки.
Про це 24 Каналу повідомили обізнані джерела в ГУР.
До теми У Ростові-на-Дону вночі лунали вибухи, також гучно було в області: які наслідки
Що відомо про вибух на нафтопроводі "Рязань – Москва"?
Як зазначають співрозмовники у Головному управлінні розвідки, після появи повідомлень у пабліках міста Рязань про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Вже за кілька годин росіяни стягнули автомобілі екстрених служб для ліквідації займання.
Зі слів місцевих жителів, у районі села Божатково залізничного району міста Рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.
Повідомляється, що ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснафта", яка забезпечує армію держави-агресора.
За інформацією ГУР МО, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснафти" підраховують збитки.
Де у Росії ще лунали вибухи останнім часом?
- Генеральний штаб ЗСУ 24 серпня підтвердив, що підрозділи ГУР та СБС завдали вогневого ураження по об'єкту паливно-енергетичної інфраструктури противника – Сизранському нафтопереробному заводу у Самарській області Росії. В районі розташування об'єкта зафіксовано влучання та детонації.
- Також того ж дня дрони СБУ та ССО завдали вогневого ураження по інфраструктурному об'єкту на території морського термінала "Усть-Луга" у Ленінградській області Росії. Внаслідок удару було уражено установку з фракціонування та перевалки газового конденсату.
- Днем раніше у Калузькій області Росії пролунала серія вибухів, зокрема біля військового аеродрому "Єрмоліно". Повідомлялося, що російська протиповітряна оборона нібито збивала безпілотники в тому районі.