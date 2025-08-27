26 серпня 2025 року на території Рязанської області стався потужний вибух на магістральному нафтопроводі "Рязань – Москва". Він є одним з головних джерел постачання нафтопродуктів до столиці країни-агресорки.

Про це 24 Каналу повідомили обізнані джерела в ГУР.

Що відомо про вибух на нафтопроводі "Рязань – Москва"?

Як зазначають співрозмовники у Головному управлінні розвідки, після появи повідомлень у пабліках міста Рязань про сильний "хлопок" на відрізку магістрального нафтопроводу розпочалася сильна пожежа. Вже за кілька годин росіяни стягнули автомобілі екстрених служб для ліквідації займання.

Зі слів місцевих жителів, у районі села Божатково залізничного району міста Рязань перебувають правоохоронні органи та ремонтні бригади, які намагаються ліквідувати наслідки вибуху та пожежі.

Повідомляється, що ця магістраль з 2018 року була перепрофільована під постачання автомобільного бензину компанією "Транснафта", яка забезпечує армію держави-агресора.

За інформацією ГУР МО, внаслідок події транспортування нафтопродуктів до Москви зупинене на невизначений термін, а представники "Транснафти" підраховують збитки.

