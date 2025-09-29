Россия увеличивает бюджет на войну: инвестиционный банкир ответил, при чем здесь Европа
- Кремль повышает НДС для сбора дополнительного триллиона рублей на военный бюджет, но этого недостаточно для агрессии против Украины.
- Российский бюджет имеет значительный дефицит, ожидается нехватка 7 – 8 триллионов рублей до 2025 года, повышение НДС не решает этой проблемы.
Кремль поднимает НДС для россиян, чтобы собрать дополнительный триллион рублей на войну. Есть предположение, что российские власти могут направить эти деньги как на агрессию против Украины, так и против Европы.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что, несмотря на дополнительные расходы на военный бюджет, оккупантам не хватает даже на агрессию против нашего государства. Дефицит в стране уже очень большой, россияне использовали все свои запасы.
Смотрите также "Ваши страны направляются в ад": почему Трамп изменил риторику в отношении Украины и что это значит для России
Что не так с российским бюджетом?
Сергей Фурса подчеркнул, что до 2026 года российской власти надо найти какой-то способ, что улучшить свое финансовое положение. Именно поэтому Кремль поднимает НДС.
В этих условиях это на самом деле правильный шаг. Конечно, условия они (россияне – 24 Канал) создали сами. К сожалению, у Путина очень умные экономисты. Это им помогает,
– отметил он.
Несмотря на все, экономический блок Кремля, вероятно, не может сотворить чуда, ведь в России сейчас дефицит бюджета. По состоянию на 2025 год ожидается недостаток на уровне 7 – 8 триллионов. В 2026 году цифра может быть такой же или даже больше.
Это (увеличение НДС – 24 Канал) помогает финансировать бюджет, но не решает фундаментально проблему. И это только война с Украиной,
– отметил инвестиционный банкир.
Он добавил, что россияне, вероятно, не смогут себе позволить войны со всем остальным миром.
Что с экономикой России?
Считают, что второй квартал российской экономики оказался на стадии "технической стагнации". Все потому, что, из-за больших расходов, страна почти не получает доходов. Кроме того, на нее давят западные санкции.
В России предприятия, которые производят бумагу, имеют серьезные финансовые проблемы. У них большие долги, некоторые закрываются, работники не получают зарплаты или теряют работу без возмещений.
Путин критиковал своих чиновников за то, что российская экономика работает медленно. Ранее кремлевский диктатор отрицал, что в России есть какие-то проблемы, но сейчас все изменилось. Он пытается обвинить чиновников, чтобы отвлечь обвинения от себя.