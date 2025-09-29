Кремль поднимает НДС для россиян, чтобы собрать дополнительный триллион рублей на войну. Есть предположение, что российские власти могут направить эти деньги как на агрессию против Украины, так и против Европы.

Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что, несмотря на дополнительные расходы на военный бюджет, оккупантам не хватает даже на агрессию против нашего государства. Дефицит в стране уже очень большой, россияне использовали все свои запасы.

Что не так с российским бюджетом?

Сергей Фурса подчеркнул, что до 2026 года российской власти надо найти какой-то способ, что улучшить свое финансовое положение. Именно поэтому Кремль поднимает НДС.

В этих условиях это на самом деле правильный шаг. Конечно, условия они (россияне – 24 Канал) создали сами. К сожалению, у Путина очень умные экономисты. Это им помогает,

– отметил он.

Несмотря на все, экономический блок Кремля, вероятно, не может сотворить чуда, ведь в России сейчас дефицит бюджета. По состоянию на 2025 год ожидается недостаток на уровне 7 – 8 триллионов. В 2026 году цифра может быть такой же или даже больше.

Это (увеличение НДС – 24 Канал) помогает финансировать бюджет, но не решает фундаментально проблему. И это только война с Украиной,

– отметил инвестиционный банкир.

Он добавил, что россияне, вероятно, не смогут себе позволить войны со всем остальным миром.

Что с экономикой России?