Инвестиционный банкир Сергей Фурса рассказал 24 Каналу, что, несмотря на дополнительные расходы на военный бюджет, оккупантам не хватает даже на агрессию против нашего государства. Дефицит в стране уже очень большой, россияне использовали все свои запасы.
Что не так с российским бюджетом?
Сергей Фурса подчеркнул, что до 2026 года российской власти надо найти какой-то способ, что улучшить свое финансовое положение. Именно поэтому Кремль поднимает НДС.
В этих условиях это на самом деле правильный шаг. Конечно, условия они (россияне – 24 Канал) создали сами. К сожалению, у Путина очень умные экономисты. Это им помогает,
– отметил он.
Несмотря на все, экономический блок Кремля, вероятно, не может сотворить чуда, ведь в России сейчас дефицит бюджета. По состоянию на 2025 год ожидается недостаток на уровне 7 – 8 триллионов. В 2026 году цифра может быть такой же или даже больше.
Это (увеличение НДС – 24 Канал) помогает финансировать бюджет, но не решает фундаментально проблему. И это только война с Украиной,
– отметил инвестиционный банкир.
Он добавил, что россияне, вероятно, не смогут себе позволить войны со всем остальным миром.
Что с экономикой России?
Считают, что второй квартал российской экономики оказался на стадии "технической стагнации". Все потому, что, из-за больших расходов, страна почти не получает доходов. Кроме того, на нее давят западные санкции.
В России предприятия, которые производят бумагу, имеют серьезные финансовые проблемы. У них большие долги, некоторые закрываются, работники не получают зарплаты или теряют работу без возмещений.
Путин критиковал своих чиновников за то, что российская экономика работает медленно. Ранее кремлевский диктатор отрицал, что в России есть какие-то проблемы, но сейчас все изменилось. Он пытается обвинить чиновников, чтобы отвлечь обвинения от себя.